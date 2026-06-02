Трамп надеется на следующей неделе добиться договоренностей с Ираном

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на следующей неделе добиться соглашения с Ираном о решении части спорных вопросов.

"В течение следующей недели", - сказал Трамп в интервью ABC News, отвечая на вопрос о том, когда возможно соглашение о продлении режима прекращения огня и об открытии Ормузского пролива.

"Все идет хорошо", - добавил американский лидер, говоря о переговорах с Ираном.