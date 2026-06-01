Трамп сообщил Ливану, что добился согласия Израиля прекратить огонь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позвонил ливанскому послу Наде Маавад и сообщил, что добился согласия Израиля на прекращение огня в Ливане, сообщил журналист Axios Барак Равид.

"Согласно предложенной договоренности, израильские удары по южным пригородам Бейрута должны прекратиться в обмен на то, что "Хезболла" воздержится от атак против Израиля. Впоследствии рамки прекращения огня должны быть расширены на всю территорию Ливана", - написал он в понедельник в соцсети Х.

По словам Равида, "затем президент Дональд Трамп позвонил послу Ливана в США Наде Маавад и сообщил ей, что добился согласия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложенную договоренность". Далее, утверждает журналист, Маавад передала итоги этих обсуждений президенту Ливана Жозефу Ауну, который, в свою очередь, довел эту информацию до "Хезболлы".

Равид также цитирует заявление, распространенное посольством Ливана в США: "В рамках усилий, предпринимаемых ливанским государством для сохранения стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации в Ливане, а также после контакта, состоявшегося между президентом Республики генералом Жозефом Ауном и государственным секретарем США Марко Рубио, ливанские власти получили подтверждение согласия "Хезболлы" на предложение США, предусматривающее взаимное прекращение атак".

