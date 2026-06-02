Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Италии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксирован в акватории Тирренского моря примерно в 20 км от побережья Италии, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:13 по Москве во вторник землетрясения находился в 37 км западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,2. Очаг землетрясения находился на глубине 247,1 км.