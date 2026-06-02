КСИР атаковал торговое судно в Персидском заливе в ответ на атаку США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что накануне нанес удар по торговому судну в Персидском заливе в ответ на атаку американских ВМС по связанному с Ираном балкеру Lian Star.

Как уточнила пресс-служба КСИР, удар был нанесен с применением крылатой ракеты по коммерческому судну MSC Sariska V под флагом Панамы в Персидском заливе вблизи Ирака. Судно принадлежало "американо-израильскому врагу", заявили в пресс-службе.

Ранее в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте с этим грузовым судном примерно в 40 морских милях к юго-востоку от иракского порта Умм-Каср, откуда оно вышло.

По его данным UKMTO, после попадания боеприпаса в правый борт произошел сильный взрыв. Позднее стало известно, что в борту судна выше ватерлинии образовалась большая пробоина.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), 29 мая его силы вывели из строя коммерческое судно Lian Star под флагом Гамбии, которое пыталось прорвать американскую блокаду и пройти в иранский порт в Оманском заливе.

После отказа подчиниться требованиям остановиться американский самолет выпустил по его машинному отделению ракету Hellfire. В результате судно было обездвижено.