Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что диалог с США прекратится, если Израиль продолжит нападения на Ливан.

"В разговоре с моим братом, Набихом Берри, спикером ливанского парламента, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс диалога, но и решительно выступим против них", - сообщил Галибаф в соцсети X.

Он добавил: "Да здравствует братство иранского и ливанского народов!"

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры между Ираном и США были приостановлены из-за израильских атак в Ливане.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры продолжаются "быстрыми темпами". В интервью ABC News он сказал, что рассчитывает на следующей неделе добиться соглашения с Ираном о решении части спорных вопросов.

"Все идет хорошо", - добавил Трамп, говоря о переговорах с Ираном.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что переговоры между США и Ираном возобновились.

