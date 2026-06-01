Небензя заявил, что Румыния не передавала России данных об инциденте с упавшим дроном

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия не получала от румынских властей каких-либо объективных данных об инциденте с беспилотником в городе Галац, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Румыния, не передав российской стороне никаких объективных данных об инциденте, сразу начала отрабатывать политический заказ своих "старших партнеров". То же самое касается утверждений штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, поспешившим с навешиванием "ярлыков", - приводятся его слова на сайте постпредства РФ при ООН.

Небензя подчеркнул, что "вместо организации профессионального взаимодействия в ход пошли заранее заготовленные ответные меры со стороны Румынии - закрытие Генконсульства России в Констанце и предписание Генконсулу покинуть страну в течение 72 часов".

"Вновь на первый план вышли не вопросы установления истины, а попытка использовать отдельный эпизод для раскручивания спирали антироссийской истерии", - констатировал постпред.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова провести объективное расследование по факту падения дрона на жилой дом в Румынии.

"Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", - сказал Путин журналистам.

"Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза", - добавил глава государства.

Путин напомнил, что ранее имели место голословные обвинения в адрес РФ, из-за дронов, прилетавших на территорию Финляндии, Польши, Прибалтики.

ООН Россия Василий Небензя Румыния дрон
