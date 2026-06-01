Президент Сербии назвал дезинформацией сообщения о введении виз для россиян

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет вводить визы для граждан России.

"Эти утверждения - обычная дезинформация", - сказал Вучич в понедельник в эфире сербского телеканала Prva TV.

"В очередной раз подтверждается, что государственная политика проводится в соответствии с интересами Сербии, а не на основе слухов и домыслов", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сербские власти обсуждают введение виз для россиян в рамках интеграции с Евросоюзом.