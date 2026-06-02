Иран с начала конфликта повредил 20 американских военных баз и объектов на Ближнем Востоке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - С начала военных действий Иран нанес серьезные повреждения 20 американским военным базам и объектам на Ближнем Востоке, причинив значительно больший ущерб, чем ранее публично признавался, сообщает BBC, ссылаясь на анализ спутниковых снимков.

Результаты анализа показывают, что с конца февраля Иран наносил удары по ключевым военным объектам в восьми странах региона, в том числе в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне и Омане. В частности, был нанесен огромный ущерб современным системам противовоздушной обороны, радарам и системам космической связи, а также складам вооружений, отмечает BBC.

Например, среди поврежденной ценной военной техники оказались три современных системы противоракетной обороны THAAD на авиабазах Аль-Рувайс и Аль-Садер в ОАЭ и на авиабазе Муваффак-Салти в Иордании.

США имеют только восемь систем THAAD, которые развернуты на базах по всему миру и стоят примерно 1 млрд долл. Стоимость каждой запускаемой ею ракеты-перехватчика составляет около 12,7 млн долл.

При этом в сообщении подчеркивается, что масштаб ущерба, нанесенного американским объектам, трудно оценить. По оценке Пентагона, общая стоимость операции "Эпическая ярость" составила 29 млрд долл., но, это сумма, как считают эксперты, сильно занижена и в основном относится к замене и ремонту израсходованного в ходе конфликта оружия.

Хотя Белый дом неоднократно заявлял, что иранская армия практически уничтожена, аналитики отмечают, что ущерб, нанесенный американским объектам, свидетельствует о том, что контратаки Тегерана были более точными и масштабными, чем признавали американские официальные лица ранее.

При этом эксперты BBC указывают, что фактическое количество поврежденных и уничтоженных военных целей может быть выше. Некоторые аналитики полагают, что число пострадавших военных баз и объектов достигает 28.

Представитель министерства обороны США отказался комментировать выводы BBC, сославшись на "соображения оперативной безопасности".