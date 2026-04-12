Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США в ночь на воскресенье завершили третий раунд многочасовых переговоров в Исламабаде, сообщает телеканал Press TV.

По его информации, стороны на уровне экспертов уже после завершения раунда продолжили обмениваться письменными сообщениями через пакистанских посредников.

Ранее СМИ сообщали, что Ирану и США пока не удается выработать соглашение об урегулировании конфликта. Не исключается, что контакты продолжится утром в воскресенье.