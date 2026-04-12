Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США в ночь на воскресенье завершили третий раунд многочасовых переговоров в Исламабаде, сообщает телеканал Press TV.

По его информации, стороны на уровне экспертов уже после завершения раунда продолжили обмениваться письменными сообщениями через пакистанских посредников.

Ранее СМИ сообщали, что Ирану и США пока не удается выработать соглашение об урегулировании конфликта. Не исключается, что контакты продолжится утром в воскресенье.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пакистан США Иран
США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

 США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

США и Иран начали новый раунд переговоров

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Президентом Ирака стал Низар Амеди

CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

 CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

 Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США прошли по Ормузскому проливу

Иран настаивает на прекращении ударов Израиля по Ливану и разморозке своих активов

Американский телеканал сообщил о начале переговоров Ирана и США в Исламабаде
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1588 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8976 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов