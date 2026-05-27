Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявили "Интерфаксу" в МИД Армении.

"По состоянию на 15:00 получено письмо в адрес министерства территориального управления и инфраструктур, которое было передано, будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости", - заявили в МИД.

Новость дополняется