Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики и заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта.

"Мы сегодня уже имеем железную дорогу с востока на запад, для нас открылась железная дорога Ахалкалаки-Карс (Грузия-Турция), открыта железная дорога через территорию Азербайджана, скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа" - ИФ), по территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации.

Пашинян не привел других подробностей, отметив при этом, что Армения также будет развивать альтернативную энергетику.

Он заявил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в ЕС.

"Пока Армения может одновременно быть членом ЕАЭС и продолжать реформы для достижения европейского стандарта, мы пойдем по этому пути. Когда настанет время выбора, мы сделаем выбор, (...) должны иметь альтернативу, чтобы никто не мог говорить об Армении: "А кому она нужна, куда она денется" - сказал Пашинян.

По его словам, Армения становится перекрестком мира. "Армения нужна и северу, и югу, и востоку, и западу. И все они должны сделать лучшее предложение народу Армении, который сделает свой выбор. Мы больше не тупик конфликта, мы перекресток мира", - сказал Пашинян.

