Поиск

В Пентагоне заявили, что готовы продолжить операцию против Ирана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США готовы возобновить боевые действия против Ирана, если переговоры с ним не приведут к соглашению, которое предотвратит получение Тегераном ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Либо ваши переговорщики добьются того, чтобы у них никогда не было ядерного оружия, либо нам придется обратиться в министерство войны, чтобы довести дело до конца. Мы готовы это сделать", - сказал Хегсет в среду, выступая на совещании президента США Дональда Трампа с членами его администрации.

Отметив, что блокада США нанесла серьезный удар по иранским портам и экономике, глава Пентагона подчеркнул, что военное давление заставило Тегеран сесть за стол переговоров.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон Иран США Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Пентагоне заявили, что готовы продолжить операцию против Ирана

Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

 Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2360 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов