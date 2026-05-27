В Пентагоне заявили, что готовы продолжить операцию против Ирана

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США готовы возобновить боевые действия против Ирана, если переговоры с ним не приведут к соглашению, которое предотвратит получение Тегераном ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Либо ваши переговорщики добьются того, чтобы у них никогда не было ядерного оружия, либо нам придется обратиться в министерство войны, чтобы довести дело до конца. Мы готовы это сделать", - сказал Хегсет в среду, выступая на совещании президента США Дональда Трампа с членами его администрации.

Отметив, что блокада США нанесла серьезный удар по иранским портам и экономике, глава Пентагона подчеркнул, что военное давление заставило Тегеран сесть за стол переговоров.