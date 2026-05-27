Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Появившиеся в иранских СМИ данные о проекте договоренностей США и Ирана, в который входят восстановление судоходства в Ормузском проливе и отмена американской блокады иранских портов, не соответствуют действительности, заявили в Белом доме в среду.

"Эти сообщения контролируемых Ираном СМИ являются ложными, и меморандум о понимании, который они "опубликовали," - это абсолютная фабрикация. Никто не должен верить сообщениям иранских СМИ. Важны факты!" - сообщается в принадлежащем Белому дому аккаунте Rapid Response в социальной сети X.

Ранее иранские СМИ сообщали, что проект первоначальных договоренностей Вашингтона и Тегерана включает в себя возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ США от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана. Отмечалось, что, согласно иранской стороне, регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман.