Мужчина с мачете напал на пассажиров нью-йоркского метро

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный мачете мужчина напал на троих человек в метро Нью-Йорка, сообщает Associated Press.

Он был застрелен прибывшими полицейскими.

Сообщается, что мужчина вел себя неадекватно, выкрикивал, что он Люцифер ("Международное движения сатанизма" признано в РФ экстремистским и запрещено)

Пострадали 70-летняя женщина, 65-летний и 84-летний мужчины. Их жизням ничего не угрожает, хотя один из раненых получил серьезные порезы головы и рук, а другой - открытый перелом черепа.

Сам 44-летний злоумышленник ранее уже имел приводы в полицию.

Нью-Йорк
