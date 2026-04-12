Циклон "Вайану" привел к наводнению и отключениям электричества в Новой Зеландии

Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Циклон "Вайану" обрушился на остров Северный Новой Зеландии, что привело к подтоплением, перебоям с подачей электроэнергии и массовой эвакуации.

Как сообщает The Guardian, местами скорость ветра превышает 130 км/ч. Выпало более 100 мм осадков, местами высота волн превышала 6 метров.

Метеослужбы Новой Зеландии и власти объявили "красный" уровень погодной опасности.

Отмечается, что циклон минует Окленд - самый густонаселенный город страны. Однако он угрожает другим районам.

Эвакуированы сотни человек, без света остались 5 тысяч домохозяйств.