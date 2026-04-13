Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman, выведенный на орбиту 11 апреля, в понедельник состыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка корабля Cygnus XL с МКС будет осуществлена в 12:50 по времени Восточного побережья США (в 19:50 по Москве). Она будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Корабль Cygnus XL доставит на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Он пробудет в составе МКС до октября.

Миссия CRS-24 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС.

Это второй полет Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Всего на станцию совершили полеты 23 "грузовика" корпорации Northrop Grumman. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.