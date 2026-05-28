США нанесли новые удары по Ирану

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США в ночь на четверг атаковали неназванный объект на территории Ирана, передает CNN.

"Целью был объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства", - сообщает телеканал, ссылаясь на слова американского чиновника.

Характер объекта, локация и последствия ударов в публикации не уточняются.

Кроме того, по данным CNN, американские военные также перехватили беспилотники, запущенные с территории Ирана.

Тем временем журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника поделился деталями инцидента.

"Иран выпустил четыре беспилотника-камикадзе по американскому торговому судну. Американские военные сбили беспилотники и атаковали еще одну иранскую установку для запуска дронов на земле, прежде чем она произвела пуск", - написал Равид в соцсети X.

Официальных комментариев Центрального командования ВС США (CENTCOM) пока не поступало.

Ранее агентство Fars News сообщило, что три взрыва раздались близ Бендер-Аббаса, крупного портового города на юге Ирана, расположенного на берегу Ормузского пролива.

Согласно сообщению, взрывы были зафиксированы около 01:30 в четверг (01:00 по Москве) к востоку от Бендер-Аббаса и вызвали срабатывание системы ПВО.

