В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американские военные сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и атаковали объект в портовом городе Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), добавив, что режим прекращения огня сохраняется.

"Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня", - говорится в распространенном CENTCOM заявлении.

Военные США сбили четыре иранских БПЛА и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, утверждают в Центральном командовании.

Ранее американские СМИ сообщили, что США в ночь на четверг атаковали объект на территории Ирана. По данным Axios, "Иран выпустил четыре беспилотника-камикадзе по американскому торговому судну; американские военные сбили беспилотники и атаковали еще одну иранскую установку для запуска дронов на земле, прежде чем она произвела пуск".

Это уже второй инцидент за текущую неделю.

Во вторник представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс сообщил об "ударах в целях самообороны" в районе Бендер-Аббаса. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.