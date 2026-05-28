Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Новые удары США по Ирану, санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузе, победа Мирры Андреевой над испанкой Мариной Бассольс

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вооруженные силы США сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и атаковали объект в портовом городе Бендер-Аббас. В CENTCOM заявили, что действия носили оборонительный характер и режим прекращения огня сохраняется.

- Минфин США ввел санкции в отношении Управления по делам Персидского залива, созданного Ираном для контроля судоходства в Ормузском проливе.

- В Карабулаке (Ингушетия) ввели режим ЧС из-за паводковой обстановки и подтопления домов и объектов инфраструктуры.

- Дональд Трамп заявил о полной и безоговорочной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в республике. Выборы запланированы на 7 июня.

- Норвегия присоединилась к системе ядерного сдерживания, инициированной Францией. Эммануэль Макрон назвал решение "важным шагом" в сотрудничестве двух стран.

- США потребуется не менее трех лет для восполнения арсеналов ракетного оружия (Patriot, THAAD, Tomahawk), истощенных в ходе военного конфликта с Ираном, сообщил Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

- Российская теннисистка Мирра Андреева победила испанку Марину Бассольс в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции. Результат - 3:6, 6:1, 6:1.