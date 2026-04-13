Axios узнал, что США и Иран не отказались от переговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран не вышли из переговорного процесса, все его участники считают возможным достижение соглашения, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источники.

"Мы не находимся в глухом тупике. Дверь для диалога не закрыта. Обе стороны торгуются. Это базар", - приводит портал слова источника в регионе.

Посредники при этом надеются организовать еще один раунд переговоров до истечения срока перемирия 21 апреля.

По данным портала, неназванный чиновник США отметил, что посредники от Пакистана, Египта и Турции продолжают контакты с США и Ираном для преодоления разногласий. Источники отметили, что после прошедших переговоров в Исламабаде главы МИД Турции и Египта по отдельности созвонились с главой МИД Пакистана, затем оба провели разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Чиновник США отметил, что переговоры были "напряженными", однако затем начался "дружественный и продуктивный обмен мнениями". По его словам, соглашение возможно, если Тегеран проявит гибкость и признает, что получил от США лучшее предложение. Однако, уточнили источники, в центре разногласий остается ядерная проблема: США требуют от Ирана прекратить обогащение урана и отдать запасы высокообогащенного урана. Также стороны спорят, сколько иранских финансов разморят США в обмен на уступки Тегерана в ядерной сфере.

Представитель американских властей также сказал, что отлет делегации США из Исламабада, а также решение США ввести блокаду Ормузского пролива являются частью переговорной тактики: так, американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Иран использовал ситуацию с проливом как средство давления.

Однако, по словам источников, Трамп рассматривает вариант с возобновлением ударов по Ирану, если блокада не убедит Иран изменить политический курс. Среди возможных целей - объекты инфраструктуры, о которых Трамп упоминал до начала перемирия.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
