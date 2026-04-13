Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успех первого за полвека пилотируемого полета к Луне, вымирающий императорский пингвин, а также вирус белоногих креветок, вызывающий тяжелое поражение глаз у людей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американский пилотируемый космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, совершивший в рамках миссии Artemis II впервые за более чем 50 лет облет Луны, успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего в 03:07 по московскому времени 11 апреля. Во время спуска капсула двигалась со скоростью, почти в 35 раз превышающей скорость звука, и пережила пиковые тепловые нагрузки из-за окутавшего ее облака плазмы. При этом экипаж временно подвергся перегрузкам до 3,9 g. Продолжительность полета к Луне и обратно составила около 10 дней. После успешного облета Луны NASA начнет подготовку к полету по программе "Артемида-3". В ходе него на низкой околоземной орбите будет отрабатываться стыковка и взаимодействие "Ориона" с посадочными лунными модулями.

- Ученые выяснили, что цыплята начинают проводить больше времени в том месте, где до этого их гладил человек. Команда исследователей из Ветеринарной школы Бристольского университета провели эксперимент с девятнадцатью цыплятами кур-несушек (Gallus gallus domesticus). Их учили ассоциировать две экспериментальные камеры разных цветов с разными условиями. В одной камере экспериментатор гладил их, ласково говорил с ними и пытался установить зрительный контакт, а в другой – сидел напротив клетки и смотрел в пол. Птенцы со временем начали чувствовать себя более комфортно в человеческих руках: 13 из 19 цыплят принимали поглаживания человека с первого дня и не пытались отстраниться, но другим потребовалось время. Увеличивалась и вероятность засыпания: к двенадцатому дню эксперимента засыпала почти половина цыплят. Простому присутствию цыплята на самом деле предпочитали ласку: после обучения они не стали избегать второй камеры, но чаще бывали в первой.

- Миссенс-мутация в гене рецептора ГПП-1 связана с большим снижением веса при лечении агонистами рецептора. Ученые также нашли и варианты генов, ответственные за тошноту и рвоту при лечении этими препаратами. После приема пищи, в ответ на всасывание глюкозы, в желудочно-кишечном тракте начинают вырабатываться инкретины – пищеварительные гормоны, они стимулируют секрецию инсулина в поджелудочной железе и снижают аппетит. Наиболее значимыми инкретинами считаются глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). Агонисты этих гормонов, включая семаглутид (агонист рецептора ГПП-1) и тирзепатид (двойной агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП), стали широко применяться для лечения ожирения и диабета второго типа. Но эффективность этих препаратов у разных людей может существенно отличаться.

- Финские исследователи выяснили, что получасовой сеанс в сауне вызывает мобилизацию в кровоток иммунных клеток, но существенно не затрагивает уровни цитокинов, которые могут отражать краткосрочную реакцию на тепловой стресс. Это может отчасти отвечать за благотворные эффекты для здоровья.

- Китайские ученые выяснили, что тяжелая инфекция глаз, при которой поражается сосудистая оболочка и зрительный нерв, вызывается вирусом, распространенным среди креветок и других морских обитателей. Заболевшие пациенты получили вирус при тесном взаимодействии с морскими животными или при употреблении их в сыром виде. Из-за глобальных изменений климата и географического роста вмешательств человека вирусы, циркулирующие среди диких животных, представляют все больший эпидемиологический риск для людей. Среди таких вирусов, вызывающих беспокойство, выделяется нодавирус скрытой смертности (CMNV) — одноцепочечный РНК-вирус без оболочки, который впервые выявили у креветок, выращиваемых в аквакультуре. В целом, наиболее часто им заражались люди, занимающиеся обработкой морских животных в домашних условиях, потребители сырых морских продуктов и контактировавшие с людьми из групп высокого риска.

- В окрестностях современного Пекина приблизительно 11 тысяч лет назад жили люди, которые принадлежали к ранее неизвестной популяции древних северных восточных азиатов. Палеогенетики секвенировали и проанализировали ДНК трех древних человек, останки которых раскопали на памятнике Дунхулинь. Удалось узнать, что около 11 тысяч лет назад там похоронили человека, популяция которого отделилась от других северных восточных азиатов многие тысячи лет назад – примерно тогда же, когда и линия, к которой принадлежал древнейший известный представитель этого кластера, живший больше 19 тысяч лет назад в Приамурье.

- Международный союз охраны природы решил отнести императорского пингвина к вымирающим видам. Кергеленский морской котик теперь тоже вымирающий. А южного морского слона отнесли к уязвимым видам. Императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) размножаются и линяют на поверхности припайного морского льда вокруг Антарктиды. Однако в последние десятилетия его площадь сокращается из-за изменения климата. Судя по данным со спутниковых снимков, только с 2009 по 2018 год численность этих птиц сократилась примерно на 10 процентов, что соответствует потере более чем 20 тысяч взрослых особей. А к 2080 годам императорских пингвинов, вероятно, останется вдвое меньше, чем сегодня.

- Немалая доля частиц, которые принимали за микропластик, могла попадать в пробы с лабораторных перчаток. N+1 разбирaлся, как вышло, что все это время главный источник загрязнения был под носом у ученых, и что же с этим делать.

- На Пасху N+1 рассказывает, почему для ископаемых яиц разработали отдельную таксономию, не привязанную к конкретным динозаврам, в чем обвинили и почему оправдали овираптора и кто из динозавров оказался образцовым родителем.

- Книжный дайджест первого весеннего месяцa отправляет в большое плавание: от морских путей первооткрывателей до невидимых океанических течений, управляющих климатом всей планеты. О книжных мартовских новинках рассказала журналист и автор канала "Книги и сиги" Виктория Мирошниченко.