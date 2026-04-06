Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полет "Ориона" с астронавтами к Луне, древнейший обладатель хелицер, а также описание нейроанатомии клитора с помощью синхротрона

Вид на Землю сквозь иллюминатор космического корабля "Орион" Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые суммировали воздействие двенадцати типов невзгод для 240 макак из двух исследовательских центров при университетах США и оценили их общее влияние на поведение. Чем больше невзгод пережили макаки-резусы (Macaca mulatta), участвующие в биомедицинских исследованиях, тем чаще они демонстрировали ненормальные стереотипные движения. Текущими невзгодами считалось содержание в одиночной клетке и неблагоприятное расположение этой клетки (у двери или у пола). Прошлыми – потеря матери в младенчестве или другого сородича на любом этапе жизни, взросление и жизнь в лаборатории, содержание в одиночной клетке, агрессия со стороны сородичей, участие в исследованиях, проблемы со здоровьем. Макаки в обоих центрах показывали раскачивание, вырывание шерсти и другие повторяющиеся действия. Это наблюдалось почти у 60% животных.

- Нидерладские ученые подробно описали нейроанатомию клитора с помощью фазово-контрастной микротомографии и синхротронного излучения. Примененный метод позволил создать трехмерное изображение траектории нервов, иннервирующих орган, с беспрецедентной детализацией. В головке органа нашли пять нервных стволов от дорсального нерва. Ученым еще предстоит набрать достаточную выборку для того, чтобы подтвердить универсальность их открытий. Однако уже проведенные исследования позволят хирургам точнее ориентироваться при различных операциях.

- У людей южноазиатского происхождения, в отличие от остальных этносов, преобладают соматические симптомы депрессии и повторяющиеся негативные мысли, которые не служат общепринятыми диагностическими критериями. У представителей южноазиатских этносов депрессия чаще всего проявляется физическими болевыми ощущениями в теле, голове и шее, симптомами со стороны сердца и повторяющимися негативными мыслями, различными нарушениями сна.

- В захоронении так называемой шаманки эпохи мезолита, раскопанного в первой половине XX века в немецком городе Бад-Дюрренберг, обнаружили кости еще двух детей, один из которых был близнецом уже известного малыша, но прожил на несколько лет больше него. Полученные результаты поставили перед учеными вопросы о том, как происходили захоронения, так как как минимум два ребенка умерли с разницей в несколько лет.

- К подклассу хелицеровых относятся более 120 тысяч видов паукообразных, мечехвостов и морских пауков. Древнейшим известным представителем хелицеровых с настоящими хелицерами (двух- или трехчленные парные ротовые придатки в форме клешни или складного ножа) оказался 10-сантиметровый морской хищник, охотившийся на других беспозвоночных. Вероятно, с помощью этих ротовых придатков он хватал добычу. Новый вид членистоногих из стволовой группы хелицеровых жил в море на территории американского штата Юта в среднем кембрии, около 500 млн лет назад. Он получил название Megachelicerax cousteaui.

- 2 апреля состоялся пуск сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с космическим кораблем "Орион", который отправился в свой первый пилотируемый полет к Луне в рамках миссии Artemis II ("Артемида-2"). Он займет десять дней. В составе экипажа – трое астронавтов NASA и один астронавт CSA. Их задачами стали разнообразные медицинские исследования, испытания систем корабля и наблюдения за Луной во время ее облета. "Артемида-2" – второй полет по программе NASA "Артемида" и первый пилотируемый полет корабля "Орион". 3 апреля корабль успешно выполнил маневр перехода на траекторию перелета к Луне. В понедельник, 6 апреля, в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве) корабль начнет облет Луны. Он продлится шесть часов. Астронавты смогут, в том числе, увидеть ее обратную сторону, невидимую с Земли.

- Вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки использует метаболизм липопротеинов в печени хозяина для постройки вирионов. Фармакологическое подавление ферментов, участвующих в биосинтезе липопротеинов, может снижать активность репликации вируса.

- Ученые научили шмелей отличать один абстрактный ритм от другого. Насекомые узнавали ритмический паттерн, даже когда его скорость менялась. Ранее такое гибкое чувство ритма у насекомых замечено не было. Это значит, что восприятие ритма присуще не только видам с вокальным обучением. Из исследования следует, что восприятие ритма может возникать даже на основе простых нейронных схем, имеющихся у общественных насекомых, и, вероятно, возникло у разных видов независимо. Тем не менее, пока не ясно, запоминают ли шмели весь ритмический паттерн целиком или разбивают его на короткие отрывки и какие именно структуры в их мозге отвечают за восприятие ритма.

- Астрономы нашли достаточно надежное доказательство существования разрыва в распределении масс черных дыр, который возникает из-за взрывов их звезд-прародителей как парно-нестабильных сверхновых

