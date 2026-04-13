Трамп предостерег Иран от использования ударных катеров в районе морской блокады

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - США будут готовы уничтожить ударные катера ВМС Ирана, если те попытаются приблизиться к американским кораблям, проводящим морскую блокаду иранской территории.

"Мы не били по небольшому количеству их кораблей, которые сами иранцы называют быстроходными ударными катерами, так как мы не считали их серьезной угрозой. Предупреждаю, что если какой-то из этих катеров приблизится к зоне осуществления блокады, то мы их немедленно уничтожим", - написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, более мощные корабли ВМС Ирана удалось потопить в ходе американо-израильской военной операции.