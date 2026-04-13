Поиск

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американская сторона во время переговоров в Пакистане с Ираном предлагала Тегерану согласиться на мораторий на обогащение урана сроком на 20 лет, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

"США выдвинули предложение, чтобы Иран согласился на 20-летний мораторий на обогащение урана", - сказано в сообщении.

В миреАракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорамЧитать подробнее

В ответ, как рассказали собеседники портала, Тегеран предложил более короткую отсрочку, "не предполагавшую двузначные цифры".

Кроме того, согласно источникам, США попросили Иран вывезти весь высокообогащенный уран, однако Тегеран был готов согласиться только на "снижение уровня обогащения и на систему мониторинга этого процесса".

В минувшие выходные в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США.

По их итогам президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона.

США Иран уран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

