Аракчи обсудил с Лавровым итоги переговоров Ирана с США в Исламабаде

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и переговоры США и Ирана в Пакистане, говорится в опубликованном в понедельник сообщении иранского МИД.

"Наш глава МИД Аббас Аракчи и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о развитии событий в регионе и по поводу переговоров Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде", - говорится в сообщении ведомства.