Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

"Встреча прошла хорошо, большинство пунктов согласовали, но единственное, что имело значение, - ядерную проблему - нет", - написал он в соцсети Truth Social.

"С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - продолжил президент.

Трамп отметил, что блокада начнется вскоре, и что обеспечивать ее будут и другие страны. Однако он не уточнил ни сроков начала данной операции, ни то, о каких государствах идет речь.

Американский президент обвинил власти Ирана в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива и подчеркнул, что США не потерпят такого давления. Также Трамп утверждал, что Иран желает получить не только деньги, но и ядерное оружие.