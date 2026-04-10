Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Китая с Казахстаном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в 174 км южнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:26 по Москве в пятницу, находился примерно в 200 км от границы с Казахстаном, в 612 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, в Республике Алтай и в западной части Бурятии.