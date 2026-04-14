Следующий раунд переговоров Ирана и США может пройти в Турции или Египте

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров Ирана и США может пройти в Турции или Египте, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что турецкие и египетские чиновники были посредниками в урегулировании конфликта, и считает, что это повышает вероятность проведения встречи в одной из этих стран.

Собеседники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

AP сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение иранского конфликта. Собеседники агентства заявили, что столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. Они добавили, что еще одной возможной страной для проведения переговоров может стать Женева.