США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и Ирана продолжают взаимодействие в поиске дипломатического урегулирования конфликта, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Взаимодействие продолжается между США и Ираном, и предпринимаются шаги, чтобы попытаться достичь соглашения", - сказал собеседник телеканала.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США.

По их итогам президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадьяр высказался за прагматичные отношения Венгрии с РФ

Израиль привел армию в повышенную готовность перед американской блокадой Ормузского пролива

