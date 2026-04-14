Сербия рассчитывает на сохранение энергодоговоренностей с Будапештом после выборов в Венгрии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Белград рассчитывает на сохранение договоренностей, достигнутых с Будапештом в сфере энергетики, несмотря на итоги парламентских выборов в Венгрии, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телерадиоканала РТС.

"Мы пришли к реальному соглашению с компанией MOL, я полагаю, разбить его непросто", - сказал Вучич, напомнив, что MOL вскоре планирует подписание соглашения с Сербией.

Вучич добавил, что из-за проблем со снабжением энергоресурсами, нефти в Сербии становится все меньше, из-за чего, возможно, придется разблокировать стратегические запасы.

Как сообщалось, венгерская MOL договорилась с российской "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в сербской энергокомпании NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

В настоящее время действуют две разрешительные лицензии от OFAC США относительно NIS: одна на операционную деятельность до 17 апреля, вторая на переговоры о приобретении контрольного пакета акций NIS до 22 мая.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.