Макрон и Стармер проведут 17 апреля видеоконференцию по судоходству в Ормузском проливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно проведут 17 апреля в Париже международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщил во вторник Елисейский дворец.

Как сообщается в коммюнике канцелярии французского президента, конференция соберет "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Эммануэль Макрон Франция Кир Стармер Великобритания Ормузский пролив
СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

