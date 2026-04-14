Макрон и Стармер проведут 17 апреля видеоконференцию по судоходству в Ормузском проливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно проведут 17 апреля в Париже международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщил во вторник Елисейский дворец.

Как сообщается в коммюнике канцелярии французского президента, конференция соберет "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".