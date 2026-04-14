В Лондоне считают, что США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Операция США против Ирана началась в условиях, когда американская администрация не имела ясного представления ни о целях боевых действий, ни о способе завершить их, заявила The Mirror министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

"Это война, которую мы не начинали. Это война, которой мы не хотели. Я чувствую сильное разочарование и злость из-за того, что США ввязались в эту войну без отчетливого плана выхода из конфликта, без внятного понимания того, чего они пытаются добиться", сказала она.

Она добавила, что цены на газ резко выросли из-за политики США и закрытия Ормузского пролива, что напрямую затронуло британские семьи.

"Разумеется, ни один здравомыслящий человек не поддерживает иранский режим, но начинать конфликт, не имея ясности в том, каковы цели, и не понимая, как вы собираетесь из него выходить, это действительно безрассудство, как я считаю. И это безрассудство сказывается на семьях здесь, в Великобритании, но также и на семьях в США и по всему миру", - подчеркнула Ривз.

Премьер-министр Кир Стармер ранее подтвердил, что Великобритания не будет принимать участие в блокаде Ормузского пролива.

В то же время Британия и Франция работают над восстановлением нормального морского сообщения в Ормузском проливе.

