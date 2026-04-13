Трамп сообщил о прохождении в воскресенье 34 судов через Ормузский пролив

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В последний день перед установлением США блокады Ормузского пролива через этот водный коридор прошли 34 судна, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Вчера через Ормузский пролив прошли 34 судна, что является наибольшим числом с начала этого глупого перекрытия пролива", - написал он в социальной сети Truth Social.

При этом, согласно некоторым открытым данным, в понедельник судов в Ормузском проливе снова стало меньше. Так, за последние сутки, через пролив прошли шесть судов, а еще четыре пересекают его в настоящее время.

После начала американо-израильской военной операции Иран де-факто перекрыл движение судов через Ормузский пролив. Судам, связанным с США и Израилем, Иран запретил пользоваться проливом. При этом Тегеран заверяет, что для остальных судов проход через Ормузский пролив возможен, но только после согласований с иранскими военными.

В понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по московскому) началась блокада Ормузского пролива американским Центральным командованием (CENTCOM). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

При этом иранские власти выразили уверенность в том, что США потерпят неудачу в своих попытках блокировать пролив. В Тегеране подчеркнули, что Иран имеет полный контроль над проливом и не допустит никакого вмешательства или агрессии со стороны США или других иностранных сил.