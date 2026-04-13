В Оманский залив зашли американский авианосец и эсминцы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в Оманский залив и расположился к востоку от Ормузского пролива, сообщила BBC, ссылаясь на европейские спутниковые снимки.

Они показывают авианосец USS Abraham Lincoln, размещенный на восточной окраине Оманского залива примерно в 200 км к югу от иранского побережья.

Это самый близкий к Персидскому заливу район, куда впервые зашел американский авианосец с начала военной операции против Ирана, отмечает ВВС.

На снимках, сделанных в субботу, также видны два ракетных эсминца, входящих в состав авианосной ударной группы, которую возглавляет USS Abraham Lincoln.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, американские ВМС в настоящее время располагают в Аравийском море группировкой из 11 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в блокаде Ормузского пролива.

Как сообщало американское Центральное командование (CENTCOM), блокада Ормузского пролива вводится в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.