ЕК выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду, что инвестирует 1,07 млрд евро в 57 оборонных проектов, поддерживающих флагманские программы европейской оборонной готовности.

"По результатам оценки заявок на финансирование из Европейского оборонного фонда (EDF) за 2025 год Европейская комиссия инвестирует 1,07 млрд евро в 57 новых проектов EDF. Эти инвестиции будут способствовать достижению целей, изложенных в Дорожной карте оборонной готовности ЕС до 2030 года, и обеспечат необходимое финансирование для четырёх основных флагманских программ ЕС в области обороны: Европейской инициативы по защите от беспилотников, программы "Наблюдение за восточным флангом", Европейского воздушного щита и Европейского космического щита", - говорится в коммюнике ЕК.

В нем сообщается, что в результате конкурса EDF за 2025 год было отобрано 57 проектов, которые "охватывают широкий спектр критически важных секторов, включая искусственный интеллект, киберзащиту, беспилотники и системы противодействия беспилотникам".

Как заявляют в Брюсселе, эти инвестиции "призваны обеспечить сохранение лидерства ЕС в области передовых оборонных технологий".

Отмечается, что ЕС углубляет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью при поддержке Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве. "Это партнёрство направлено на более эффективную интеграцию Украины в европейскую промышленную базу. Одна из ключевых инициатив, проект STRATUS, разработает систему киберзащиты на основе искусственного интеллекта для роев дронов. В проекте участвует украинский субподрядчик, что гарантирует использование непосредственного опыта боевых действий", - сказано в коммюнике.

В отобранных проектах задействованы 634 организации из 26 государств ЕС и Норвегии. В рамках инвестиций 675 млн евро будут направлены на поддержку 32 инициатив по развитию оборонного потенциала, а 332 млн евро - на 25 исследовательских проектов.

"После отбора успешных предложений комиссия приступит к подготовке грантовых соглашений с консорциумами с целью их подписания до конца года", - говорится в коммюнике.