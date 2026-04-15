В Европе готовят планы укрепления обороноспособности на случай выхода США из НАТО

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В странах Европы составляют резервные планы наращивания оборонного потенциала на тот случай, если США покинут НАТО, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица работают над проектами, которые некоторые чиновники называют "европейским НАТО", чтобы больше европейцев занимали посты в структурах командования и управления, и чтобы дополнить собственными силами военные возможности США", - информирует издание.

По словам собеседников WSJ, подобные инициативы обсуждают в неформальной обстановке в НАТО, однако речь не идет о том, чтобы создать конкурента нынешнему альянсу. В то же время европейские чиновники хотят "сохранить возможности сдерживания России, непрерывность оперативных действий и ядерный потенциал", если США выведут войска из Европы или откажутся прийти ей на помощь.

WSJ напоминает, что ранее Германия сопротивлялась призывам Франции и Великобритании добиваться большей самостоятельности Европы в вопросах обороны. Эта политика изменилась при канцлере Германии Фридрихе Мерце, который поставил под вопрос надежность США при ее президенте Дональде Трампе и в более долгосрочной перспективе. Источники пояснили, что Мерц приступил к переоценке отношений с США в конце 2025 года, когда Трамп "подготовился бросить Украину". Однако Мерц избегал публично подвергать сомнению эффективность Организации Североатлантического договора. В идеале, пояснили источники, в Европе хотели бы, чтобы США остались в альянсе, но основные заботы об обороне взяли на себя европейцы.

В итоге Германия вместе с Великобританией, Францией, Польшей, скандинавскими странами и Канадой в рамках НАТО занялись планами действий на случай непредвиденных обстоятельств.

При этом, в случае ухода США из НАТО, набольшими проблемами остаются системы ПВО, обеспечение отправки подкреплений в Польшу и страны Балтии, логистика и масштабные региональные маневры. По словам чиновников, важнейшим компонентом мероприятий является восстановление призыва на военную службу.

Также, отмечают госслужащие, Европе нужно ускорить производство оборудования в областях, где она сильно отстает от США, вроде противолодочной борьбы, использовании космического пространства и средств разведки, дозаправки в воздухе и переброски сил по воздуху. Особенно сложная ситуация сложилась со средствами ядерного сдерживания и разведкой: европейские чиновники говорят, что невозможно быстро заменить возможности США в слежении при помощи спутников, в наблюдении за обстановкой и системах предупреждения о ракетном нападении. В результате на Великобританию и Францию растет давление, чтобы они расширили свою роль в разведывательной и ядерной сферах.

Трамп ранее критиковал альянс в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива и даже угрожал вывести США из НАТО.