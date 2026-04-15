Трамп считает, что победитель выборов в Венгрии Мадьяр станет хорошим премьером

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр будет хорошо работать на посту премьера.

"Я думаю, что этот новый человек будет хорошо выполнять свою работу. Он хороший человек", - приводит в соцсети Х журналист телеканала ABC News Джонатан Карл слова главы Белого дома.

Говоря о премьере страны Викторе Орбане, которому Трамп ранее неоднократно выражал поддержку, президент США сказал, что "он значительно отставал" в предвыборной гонке.

"Я не был вовлечен в эту ситуацию, хотя Виктор - хороший человек", - добавил Трамп. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выражал поддержку Орбану, а незадолго до голосования Будапешт посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, также призвавший голосовать за партию Орбана.

По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов находившаяся в оппозиции партия "Тиса" получила 138 мест в 199-местном парламенте Венгрии. Правящая партия "Фидес" потерпела поражение, получив 55 мест.

Дональд Трамп США Венгрия Петер Мадьяр Виктор Орбан
Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

 Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе
