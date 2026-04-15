Пашинян заявил о достижении стратегических соглашений о сотрудничестве с Россией

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Армения и Россия достигли стратегических соглашений по развитию сотрудничества в различных сферах, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте.

"Мой последний визит в Москву (1 апреля - ИФ) был очень удачным, мы провели очень долгие и детальные обсуждения и достигли стратегических соглашений по развитию сотрудничества в самых разных сферах, проявления чего в скором времени мы все увидим", - сказал он.

По его словам, отношения Армении и России находятся на самом высоком уровне, чего не было раньше.

"Посмотрите на динамику встреч руководителей Армении и России и сравните с предыдущими периодами. Я нахожусь в полноценной рабочей связи и с президентом, и главой правительства России, что придает контактам особое содержание", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения не спорила, не спорит и не будет спорить с Россией.

"Все попытки втянуть нас в противостояние с Россией, будь то экономическое, политическое, провалятся. Мы руководствуемся интересами нашей страны и из интересов нашей страны исходит сохранение хороших отношений с Россией", - он.