Поиск

Пашинян анонсировал встречу с Путиным в июне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным планируется в июне. Он сказал об этом на брифинге после заседания правительства.

"Мы договорились о наших следующих встречах, в том числе, на высшем уровне во второй половине июня", - сказал он и добавил, что встреча с Путиным 1 апреля прошла очень успешно.

"Отношения с Россией находятся на этапе конструктивной трансформации и я оцениваю этот процесс положительно. Мы сохраним наши отношения в логике дружественного диалога", - сказал Пашинян.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения

Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

 Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи с операцией в Иране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8955 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1513 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов