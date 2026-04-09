Пашинян анонсировал встречу с Путиным в июне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным планируется в июне. Он сказал об этом на брифинге после заседания правительства.

"Мы договорились о наших следующих встречах, в том числе, на высшем уровне во второй половине июня", - сказал он и добавил, что встреча с Путиным 1 апреля прошла очень успешно.

"Отношения с Россией находятся на этапе конструктивной трансформации и я оцениваю этот процесс положительно. Мы сохраним наши отношения в логике дружественного диалога", - сказал Пашинян.