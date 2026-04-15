Пакистанские посредники прибыли в Тегеран обсуждать возобновление переговоров США и Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и другие пакистанские посредники в переговорах между Вашингтоном и Тегераном прибыли в Иран, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир приземлился в Иране вместе с делегацией для проведения переговоров на высоком уровне по возобновлению переговоров между Ираном и США", - сообщает телеканал со ссылкой на иранский источник.

Отмечается, что делегация передаст Ирану послание от США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как Мунир "великолепно справляется со своей работой".

Агентство Associated Press передавало со ссылкой на источники, что посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном.

Со своей стороны, Трамп говорил, что возобновление переговоров Ираном в ближайшие дни вполне вероятно.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пакистан Иран США
