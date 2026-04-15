AP сообщило об усилиях посредников добиться продления перемирия Ирана и США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Посредники по урегулированию иранского кризиса изыскивают способы для того, чтобы продлить перемирие между США и Ираном, которое истекает 22 апреля, сообщили агентству Associated Press чиновники из стран Ближнего Востока.

По их словам, они добиваются прогресса и уже получили "принципиальное согласие" США и Ирана на продление перемирия с тем, чтобы дипломатия получила больше шансов.

По информации AP, "посредники добиваются компромисса по трем основным камням преткновения, из-за которых сорвались прямые переговоры в минувшие выходные: иранская ядерная программа, статус Ормузского пролива и компенсация за ущерб, понесенный (Ираном - ИФ) в ходе войны". Посредники "приблизились к продлению прекращения огня между США и Ираном и возобновлению переговоров для того, чтобы спасти хрупкое перемирие".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что что возобновление переговоров Ираном в ближайшие дни вполне вероятно.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив
 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

