AP сообщило об усилиях посредников добиться продления перемирия Ирана и США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Посредники по урегулированию иранского кризиса изыскивают способы для того, чтобы продлить перемирие между США и Ираном, которое истекает 22 апреля, сообщили агентству Associated Press чиновники из стран Ближнего Востока.

По их словам, они добиваются прогресса и уже получили "принципиальное согласие" США и Ирана на продление перемирия с тем, чтобы дипломатия получила больше шансов.

По информации AP, "посредники добиваются компромисса по трем основным камням преткновения, из-за которых сорвались прямые переговоры в минувшие выходные: иранская ядерная программа, статус Ормузского пролива и компенсация за ущерб, понесенный (Ираном - ИФ) в ходе войны". Посредники "приблизились к продлению прекращения огня между США и Ираном и возобновлению переговоров для того, чтобы спасти хрупкое перемирие".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что что возобновление переговоров Ираном в ближайшие дни вполне вероятно.