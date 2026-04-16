Экономика США растёт слабыми и умеренными темпами на фоне ближневосточного конфликта

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В двух округах активность в этот период практически не изменилась, еще в двух - снизилась слабыми либо умеренными темпами.

Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, отмечается в обзоре.

Цены на электроэнергию и топливо резко выросли во всех округах из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вслед за этим было отмечено увеличение расходов на перевозки и логистику, а также повышение цен на пластмассы, удобрения и другие продукты на основе нефтехимии, говорится в Beige Book.

Производители столкнулись с ростом расходов не только на энергоносители. Несколько округов сообщили о повышении цен на сталь, медь и алюминий из-за пошлин на импорт. Увеличились также расходы на технологии - как на оборудование, так и на программное обеспечение.

Занятость в большинстве округов США либо оставалась стабильной, либо немного повышалась, лишь один округ сообщил о ее небольшом снижении. Потребительские расходы слабо росли, несмотря на суровую зимнюю погоду в ряде регионов и повышение цен на топливо.

Прогнозы респондентов в отношении экономической активности различались на фоне повсеместной неопределенности, отмечается в обзоре.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 6 апреля включительно и обработана ФРБ Нью-Йорка.