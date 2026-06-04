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Beige Book отмечает устойчивость рынка труда в США при ускорении инфляции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в десяти из двенадцати округов США росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate) в период с начала апреля по конец мая 2026 года, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В одном округе активность в этот период практически не изменилась, еще в одном - слабо снизилась.

В большинстве округов отмечено ускорение инфляции по сравнению с предыдущим отчетом. При этом респонденты указывали на рост цен на энергоносители в результате ближневосточного конфликта как на основную причину инфляционного давления. Рост цен на энергоносители в свою очередь привел к повышению цен на транспортные услуги, упаковку, продукты питания и удобрения.

Неопределенность в плане потребительских расходов и опасения дальнейшего роста цен на топливо наблюдались в нескольких регионах. В других респонденты отмечали, что компании реагируют на инфляцию оптимизацией цепочек поставок, корректировкой ассортимента и временным принятием на себя более высоких расходов для сохранения потребительского спроса.

Ситуация с потребительскими расходами отличается и зависит от конкретного округа. Домохозяйства с более высокими доходами в целом меньше ощутили на себе повышения цен, тогда как семьи с низкими доходами испытывали финансовые сложности. В общем американцы стали чаще пользоваться кредитными картами, реже посещать точки розничной торговли, также вырос спрос на товары первой необходимости.

Между тем занятость слабо изменилась в 11 округах из 12, еще в одном зафиксирован умеренный рост. Респонденты в нескольких округах указали, что активнее всего нанимают новых сотрудников промышленные предприятия, в том числе работающие в оборонной сфере и связанные с центрами обработки данных.

Темпы роста зарплат в целом по стране остаются сдержанными (modest) либо умеренными и в целом соответствуют инфляции. В некоторых округах работодатели стали чаще повышать зарплаты с учетом возросшей стоимости топлива и иных расходов, при этом в большинстве регионов сотрудники все чаще демонстрируют нежелание менять работу из-за повышенной неопределенности.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 27 мая включительно и обработана ФРБ Канзас-Сити.

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