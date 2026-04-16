Советник Хаменеи пригрозил потопить корабли ВМС США вблизи Ормузского пролива

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи выступил с угрозой потопить все корабли ВМС США, которые находятся вблизи Ормузского пролива в рамках американской блокады, передает телеканал CNN.

Советник предупредил, что американские военные корабли находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

"Американские военно-морские силы сейчас находятся под прицелом наших ракетных установок, и мы потопим их все. Мы не позволим ни одному из них ускользнуть от нас", - сказал он.

"Скорее всего, наши братья переместили пусковые установки, и теперь они нацелены на (авианосец) "Авраам Линкольн" и все американские военные корабли", - отметил Резаи.