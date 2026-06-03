В CENTCOM заявили об атаке на иранский остров Кешм

Рыболовецкие суда в Ормузском проливе близ острова Кешм, Иран Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атак Ирана по всему Ближнему Востоку", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

В нем уточняется, что удары были нанесены по военному наземному пункту управления, расположенному на острове.

По данным CENTCOM, перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

"Никто из американского персонала не пострадал. Силы командования остаются бдительными и готовы к защите от необоснованной иранской агрессии во время продолжающегося прекращения огня", - подчеркнули в командовании.