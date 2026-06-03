Поиск

В CENTCOM заявили об атаке на иранский остров Кешм

В CENTCOM заявили об атаке на иранский остров Кешм
Рыболовецкие суда в Ормузском проливе близ острова Кешм, Иран
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атак Ирана по всему Ближнему Востоку", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

В нем уточняется, что удары были нанесены по военному наземному пункту управления, расположенному на острове.

По данным CENTCOM, перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

"Никто из американского персонала не пострадал. Силы командования остаются бдительными и готовы к защите от необоснованной иранской агрессии во время продолжающегося прекращения огня", - подчеркнули в командовании.

Хроника 28 февраля – 03 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кувейт США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранские военные нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке

В CENTCOM заявили об атаке на иранский остров Кешм

 В CENTCOM заявили об атаке на иранский остров Кешм

США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана

Военные США атаковали танкер, направлявшийся в иранский порт

 Военные США атаковали танкер, направлявшийся в иранский порт

Сенаторы-республиканцы сомневаются в квалификации нового и.о. главы Нацразведки США

 Сенаторы-республиканцы сомневаются в квалификации нового и.о. главы Нацразведки США

РФ ввела персональные санкции против пяти британских подданных

Главой "Моссада" стал выходец из Белоруссии

 Главой "Моссада" стал выходец из Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Глава Госдепа сообщил о согласии Ирана обсуждать с США ядерный вопрос

Иранский генерал назвал неизбежным возобновление военного конфликта с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9695 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2451 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов