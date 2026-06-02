Глава Госдепа сообщил о согласии Ирана обсуждать с США ядерный вопрос

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иран на нынешних переговорах с США, в отличие от прошлых контактов, выражает готовность обсуждать ядерную проблему, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио.

"Они согласились вести переговоры по аспектам их ядерной программы, по которым всего месяц назад они отказывались вести обсуждения... Они отказывались даже упоминать эту тему", - сказал он на слушаниях в американском Сенате.

В то же время Рубио подчеркнул, что сам факт ведения переговоров - "это не гарантия того, что в итоге у нас будет устраивающее США соглашение".

Хроника 28 февраля – 02 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Марко Рубио США Иран Госдепартамент США
Что произошло за день: вторник, 2 июня

