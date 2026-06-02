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Главой "Моссада" стал выходец из Белоруссии

Главой "Моссада" стал выходец из Белоруссии
Беньямин Нетаньяху и Роман Гофман
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новым главой израильской Службы внешней разведки "Моссад" стал выходец из Белоруссии Роман Гофман, сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"Назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Службы внешней разведки "Моссад" - событие исторического значения. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Гофман, выходец из Белоруссии, который иммигрировал в Израиль с родителями в 1990 году, начинал обучение в военном интернате в поселении Эли в Самарии, начал военную карьеру с танкиста.

Звание бригадного генерала он получил в 2019 году, когда возглавил резервную дивизию "Ха-Башан".

В апреле 2024 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назначил Гофмана своим военным секретарем.

Израиль Моссад Белоруссия
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