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Военные США атаковали танкер, направлявшийся в иранский порт

Военные США атаковали танкер, направлявшийся в иранский порт
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру M/T Lexie под флагом Ботсваны, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"2 июня американские войска обезвредили незагруженный нефтяной танкер, пытавшийся пройти в иранский порт в Персидском заливе", - говорится в сообщении.

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Указывается, что Центральное командование в рамках обеспечения режима блокады следило за танкером, когда он следовал в международных водах к иранскому острову Харк.

"Экипаж судна игнорировал неоднократные предупреждения, не выполняя указания американских войск в течение 24 часов. В конечном итоге американский летательный аппарат обезвредил судно, выпустив ракету Hellfire по его машинному отделению, что помешало танкеру достичь Ирана", - отметили в командовании.

Какой именно летательный аппарат нанес удар, не раскрывается. Ракетами Hellfire оснащаются американские вертолеты огневой поддержки и ударные беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Военные США с 13 апреля начали осуществлять блокаду морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов. За это время американские войска вывели из строя шесть судов и перенаправили 122, отмечается в сообщении.

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