Кишинев объявил персонами нон грата представителей командования ВС РФ в Приднестровье

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил сообщения СМИ о том, что несколько представителей командования Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявлены молдавскими властями персонами нон грата.

"Да, подтверждаю, это правда. Речь идёт о нескольких людях - четыре-пять человек, которые были включены в список нежелательных лиц. Причина очень проста: российская армия находится на территории Республики Молдова незаконно", - заявил Гросу журналистам в пятницу.

По его словам, молдавские власти "набрались смелости и решили применить этот механизм, учитывая, что присутствие этих войск представляет риск для безопасности государства". "Если эти лица окажутся на территории, контролируемой конституционными властями, им будет предписано покинуть страну (...). В тот момент, когда они окажутся на правом берегу, их отправят домой", - пояснил председатель парламента.

Как пишут молдавские СМИ, накануне статус нежелательных лиц в Молдавии был присвоен группе военнослужащих из командования ОГРВ. В список был включён командующий ОГРВ в Приднестровском регионе Дмитрий Зеленков и три его заместителя - Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на правобережную территорию Молдавии запрещён и начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

В сообщениях отмечается, что принятые Кишинёвом меры фактически блокирует командование ОГРВ в пределах приднестровского региона. Любая попытка выезда из левого берега реки Днестр на правобережную часть Молдавии грозит российским офицерам депортацией без права возвращения. Одновременно с этим семьи фигурантов списка лишаются доступа к молдавской медицинской помощи и возможности оформления документов в органах власти Молдавии.

Игорь Гросу Приднестровье Молдавия
