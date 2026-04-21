Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

По его словам, это повлечет экологическую катастрофу и большие жертвы

Сергей Шойгу Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил "Комсомольской правде", что если Украина предпримет попытки захватить склад боеприпасов в Колбасне (Приднестровье), то это может повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы и экологическую катастрофу.

"Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба", - ответил он на вопрос о возможности захвата Украиной складов боеприпасов в Колбасне.

По его данным, эти склады заполнялись еще в советское время и у большей части боеприпасов давно истек срок годности. "Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их, и даже просто трогать смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом", - сказал секретарь Совбеза.

Шойгу заявил, что сейчас уже невозможно вывезти боеприпасы со складов, их необходимо утилизировать на месте. "Это неосуществимо без российских специалистов и без ввоза российского оборудования", - сказал он.

В августе 2018 года в ходе визита в Молдавию Шойгу, который тогда руководил Минобороны, предложил начать утилизацию российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра и охраняются военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Игорь Додон, который тогда был президентом Молдавии, приветствовал это предложение.

Ликвидацию боеприпасов начали в 2002 году, но остановили после провала попытки подписать Меморандум Козака по урегулированию приднестровского конфликта. Сообщалось, что тогда было утилизировано и вывезено около 20 тысяч тонн вооружения и боеприпасов с истекшим сроком хранения, а еще примерно столько же осталось в Приднестровье. Пандемия коронавируса в 2020 году не позволила достигнуть прогресса в решении этой проблемы.